video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي عن شائعات تدبير حادث الأزهر: "ده فكر شرير.. والأشر منه اللى يصدقه"

الأحد، 10 مارس 2019 02:54 م
السيسي عن شائعات تدبير حادث الأزهر: "ده فكر شرير.. والأشر منه اللى يصدقه" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة استطاعت تدمير الكثير من الأسلحة والذخائر والملاجئ والمخابئ والإرهابيين، خلال السنوات الماضية، وتابع الرئيس: "بقالنا 6 سنين بنقاتل الإرهابيين.. طيب هما كانوا بيعملوا ايه السنين اللى فاتت، كانوا بيجهزوا لإيه خلال 10 أو 15 سنة، و4 سنين اللى حصلت فيهم الأحداث فى 2011، والدفعة الهائلة اللى خدوها".

 

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، إلى التوقف لمعرفة المكائد وتدابير التحكم فى مصائر الأمم.

 

وعلق الرئيس على حادث الأزهر الإرهابى، قائلا: "لما يتقال أن حادث زى ده تدبير وتطلع شائعات على الفيس بوك.. تدبير لتدمير بلدنا.. ندبر لتدمير وقتل ولادنا.. لأ يا جماعة.. ده فكر شرير قوى وأشر منه اللى يصدقه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي: نعمل على مد خطوط السكة الحديد إلى السودان وأفريقيا

السيسي: "مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها أرقام متواضعة"

السيسي

الندوة التثقيفية

القوات المسلحة

اسر الشهداء

شهداء الجيش والشرطة




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة