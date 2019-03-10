السيسي عن شائعات تدبير حادث الأزهر: "ده فكر شرير.. والأشر منه اللى يصدقه"

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة استطاعت تدمير الكثير من الأسلحة والذخائر والملاجئ والمخابئ والإرهابيين، خلال السنوات الماضية، وتابع الرئيس: "بقالنا 6 سنين بنقاتل الإرهابيين.. طيب هما كانوا بيعملوا ايه السنين اللى فاتت، كانوا بيجهزوا لإيه خلال 10 أو 15 سنة، و4 سنين اللى حصلت فيهم الأحداث فى 2011، والدفعة الهائلة اللى خدوها".

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، إلى التوقف لمعرفة المكائد وتدابير التحكم فى مصائر الأمم.

وعلق الرئيس على حادث الأزهر الإرهابى، قائلا: "لما يتقال أن حادث زى ده تدبير وتطلع شائعات على الفيس بوك.. تدبير لتدمير بلدنا.. ندبر لتدمير وقتل ولادنا.. لأ يا جماعة.. ده فكر شرير قوى وأشر منه اللى يصدقه".