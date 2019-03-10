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السيسي: السكة الحديد تحتاج أموالا ضخمة وانتهينا من تطوير 102 محطة من 175

الأحد، 10 مارس 2019 03:19 م
السيسي: السكة الحديد تحتاج أموالا ضخمة وانتهينا من تطوير 102 محطة من 175 الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى أموال ضخمة لرفع معدلات الآمان ولتخلص من الأخطاء البشرية فضلا عن عمل إشارات إلكترونية.

 

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين، للقوات المسلحة بمركز المنارة: "كان فيه 1100 مزلقان طورنا وعملنا 25 كوبرى على امتداد المزلقانات لتفادى المخاطر خلصنا 600 ونقوم بميكنة 365 مزلقان آخر، وتم الانتهاء من 102 محطة من أصل 175 وشغالين فى 31 محطة أخرى".

 

وأردف الرئيس: "تكلفة مشاريع زى دى مش زى ما اتقال بـ 10 مليارات ولا بـ20 ولا بـ50 مليار لا والله اكتر من كده بكتير، لما جينا نصلح مرفق الكهرباء دخلنا على 600 مليار جنيه، لان الكهرباء مكنتش محطات بس كانت محولات ومحطات تحكم وشبكات وكانت 2000 كيلو ورايحين لـ 6 آلاف كيلو.. وأى حاجة هاندخل نعملها ستكون بالشكل اللى يليق".


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