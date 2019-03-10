الزراعة: 8 نصائح لمزارعى الفراولة أثناء جمع الثمار حفاظا على الإنتاج

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حزمة من الإرشادات والتوصيات الفنية لمزراعى الفراولة، حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول.

ونصحت إدارة المحاصيل البستانية مزراعى الفراولة بداية جمع الثمار فى الزراعات الفريجو مع الزراعات الطازجة، واستمرار الحصاد مع قياس بعض مواصفات الثمار مثل صلابة الثمار والمواد الصلبة الذاتية فيها.

ضرورة الرش بالكبريت الميكرونى 5و3 جم / لتر كل 15 يوما، تغيير ماء المصايد ووضع الفيرمونات بها، استمرار السماد البوتاسى بمعدل 60 كجم /ف 3 مرات فى الأسبوع، إضافة 4 كجم نترات كالسيوم فى الأسبوع، الرش ببعض محسنات النمو مثل السلسيك أسيد بمعدل 1/2 جم / لتر + 2 جم / لتر مستخلص طحالب، الرش بالماء حول المزرعة لتقليل الإصابة بالعنكبوت الأحمر، زيادة كمية الرى إلى 15 م3 يوميا فى حالة زراعات الفريش وكل 5 إلى 7 أيام فى زراعات الفريجو.