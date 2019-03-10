الرئيس السيسي: نعمل على مد خطوط السكة الحديد إلى السودان وأفريقيا

كتب سمير حسنى و محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعمل على مد خطوط السكك الحديدية إلى السودان وأفريقيا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد: "لا أخشى على المصريين من الخارج ماداموا صف واحد بالداخل".