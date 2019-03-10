الرئيسى الصينى يكسر التقاليد ويظهر بشعر أبيض.. CNN: له أهداف سياسية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الرئيس الصينى شى جين بينج تحدى عقود من التقليد السياسى فى بلاده بظهوره بشعر أبيض فى رأسه.

وأشارت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن الشعرات البيضاء القليلة التى ظهرت فى رأس شى خلال أحد الجلسة التشريعية الوطنية السنوية، التى بدأت فى الخامس من مارس قد لفتت الانتباه وأثار التكهنات بين مراقبى الشأن الصينى للتغيير الراديكالى الذى قد تعنيه.

ولفتت "سى إن إن" إنه فى الصور الرسمية وخلال ظهورهم العام، طالما التزم القادة الصينيون بالظهور بشعر أسود تماما رغم أن أعمارهم تكون فى الستينيات أو أكثر.

ويبدو أن استخدام صبغة الشعر عادة تعود إلى عهد مؤسس الشيوعية فى الصين ماو تسى تونج، إلا أن الاتجاه أصبح أكثر بروزا منذ التسعينيات.

ونقلت "سى إن إن" عن ويلى لام، الأستاذ فى الجامعة الصينية فى هونج كونج ومحلل السياسات الصينى قوله إن كبار القادة يريدون دوما أن ينظر إليهم على أنهم أكبر من الحياة ولديهم مظهر لا عيب فيه، ويريد شى أن يكسر هذا التقليد ليجعل نفسه تبدو أقرب لمواطن صينى عادى، ورجل من الشعب.

وتشير الشبكة الأمريكية، إلى أن الرئيس الصينى رسم بعناية صورته الشعبية منذ توليه السلطة فى أواخر عام 2012.

فمبادرته للحد من الفقر وحملته الضخمة لمكافحة الفساد التى عصفت حتى الآن بأكثر من مليون من مسئول شيوعى، قد جعلته يحظى بشعبية. إلا أن التعديل الدستورى الذى أجرى العام الماضى مهد الطريق له للحكم مدى الحياة، وأثارت حملة الدعاية المكثفة لتكريس قيادته حالة من الجدل.