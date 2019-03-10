الخطوط الإثيوبية: سننشئ مركز معلومات للطائرة المنكوبة واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

هناء أبو العز

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، إنشائها مركز معلومات للركاب الذين كانوا على متن الطائرة التى تحطمت وهى فى طريقها إلى نيروبى، ووضع أرقام هواتف عائلة أو أصدقاء من كانوا على الطائرة، والتأكد من تفاصيل بيان الركاب.

كما أشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، فى تغريدة له على تويتر: "فى هذا الوقت لدينا عمليات بحث وإنقاذ جارية وليس لدينا معلومات مؤكدة عن الناجين أو أى إصابات محتملة".

وأشار المتحدث باسم الطيران الإثيوبى، "إن الطائرة B-737-800MAX مع رقم التسجيل ET-AVJ أقلعت في الساعة 08:38 صباحا بالتوقيت المحلي من أديس أبابا ، مطار بولى الدولى وفقد الاتصال بها الساعة 08:44 صباحا

كما ذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها تؤكد تفاصيل بيان الركاب وستنشئ أيضاً مركز معلومات للركاب ورقم هاتف لعائلة أو أصدقاء من قد يكونوا على متن الطائرة.