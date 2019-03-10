"الجنايات" تستمع اليوم لمرافعة دفاع بديع و46 من رفاقه بـ"أحداث قسم العرب"

كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و46 من قيادات الجماعة الإرهابية فى إعادة محاكمتهم بأحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، عاقبت فى أغسطس 2015 محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، وعاقبت 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة كما عاقبت حضوريًا 28 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 68 متهمًا.