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التليفون الأرضىvsالموبايل.. ارتفاع اشتراكات الهاتف الثابت وتراجع المحمول

الأحد، 10 مارس 2019 06:00 ص
التليفون الأرضىvsالموبايل.. ارتفاع اشتراكات الهاتف الثابت وتراجع المحمول ارتفاع اشتراكات الهاتف الأرضى
كتبت- هبة حسام
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شهدت اشتراكات الهاتف الأرضى، ارتفاعا، وسط تراجع لأعداد مشتركى الهاتف المحمول، وذلك على مدار عام 2018، حيث بلغت أعداد مشتركى التليفون الثابت فى بداية العام 6.61 مليون مشترك، مرتفعة إلى 7.87 مليون مشترك بنهاية 2018، فيما تراجع عدد اشتراكات الهاتف المحمول من 101.32 مليون اشتراك فى يناير 2018 إلى 93.78 مليون اشتراك بنهاية شهر ديسمبر من ذات العام.
 
 
وطبقا لتقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لم يأتى الارتفاع فى عدد مشتركى الهاتف الثابت، وكذلك التراجع فى اشتراكات الهاتف المحمول على مستوى العام الماضى فقط من شهر لشهر به، ولكن مقارنة بعام 2017 أيضا، حيث سجل شهر يناير من عام 2018 عدد اشتراكات فى الهاتف الثابت بلغ 6.61 مليون اشتراك، فيما كان بالغا 6.38 مليون اشتراك فى يناير 2017.
 
 
وفى ديسمبر 2018، ارتفع عدد الاشتراكات فى الهاتف الثابت إلى 7.87 مليون اشتراك، مقابل 6.60 مليون اشتراك فى ديسمبر2017، وعلى مستوى الهاتف المحمول وصل عدد الاشتراكات إلى 93.78 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2018، رغم انه كان بالغا 101.27 مليون اشتراك فى ديسمبر 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.4%.
 
 
وبحسب التقرير الإحصائى، والوارد ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2019" الصادر عن جهاز الإحصاء خلال شهر مارس الجارى، ننشر التطور فى عدد اشتراكات الهاتف المحمول والهاتف الثابت خلال عام 2018، مقارنة بـ 2017،،،

والتى جاءت كالتالى:

 

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