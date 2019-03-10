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التعليم تعلن جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوى

الأحد، 10 مارس 2019 11:52 ص
التعليم تعلن جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، جدول الامتحان التدريبى الثانى للصف الأول الثانوى، الذى سيتم عقده يوم 24 مارس الجارى، ويستمر حتى 4 أبريل المقبل، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب، والتنبيه عليهم بإن الامتحان التدريبى الثانى باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.
 
وأضاف حجازى، أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسى للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى بحالته التى عليها أيا كانت، وذلك فى المواد الأساسية التى تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
 
وأضاف حجازى إنه يتم التأكيد على أن نتيجة الامتحان التدريبى الثانى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت.
 
جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد هذا الامتحان التدريبى الثانى لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات، أما طلاب المنازل والسجون فسوف يتم تحميل الاختبارات على موقع الوزارة لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب عليها.
 
 
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جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوى
 
 
 

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