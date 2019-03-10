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"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات

الأحد، 10 مارس 2019 12:58 م
"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
 
جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب، وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح، والذى أعدته الوزارة، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مصر.
 
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، ولمدة أسبوعين، على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتى تنطلق السبت 11 مايو 2019، وتستكمل باقى الإختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
 
 
 

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