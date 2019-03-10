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التحقيقات: نصاب "تل العقارب" أقنع ضحاياه بتخصيص محال لهم بمشروع تطوير العشوائيات

الأحد، 10 مارس 2019 12:00 ص
التحقيقات: نصاب "تل العقارب" أقنع ضحاياه بتخصيص محال لهم بمشروع تطوير العشوائيات تل العقارب ـ أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، أن الموظف الذى يعمل بالحى التابع لدائرة القسم، والمتهم بالنصب على المواطنين، أقنعهم بتخصيص محلات لهم للإيجار فى مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة تل العقارب.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تلقى قسم شرطة السيدة، بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد تعرضهم للنصب من قبل أحد الموظفين بالحى، والاستيلاء على أموالهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المشكو فى حقه.

 

 وطلبت النيابة، سرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا وشهود العيان لسؤالهم فى الواقعة، وطلب تقرير من حى السيدة زينب عن طبيعة عمل المشكو فى حقه، ومسئوليته تجاه المواطنين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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