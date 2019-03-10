video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تطالب بوجود أكبر فى سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة

الأحد، 10 مارس 2019 12:01 ص
الأمم المتحدة تطالب بوجود أكبر فى سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة أطفال سوريون نازحون
رويترز
إضافة تعليق

قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنه يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب.

وبعد 8 أعوام تقريبا من القتال أصبح الرئيس بشار الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا وتبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن.

ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم.

وقال جراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام "من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها".

وأضاف "بدون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقودا في عودة الأشخاص".

وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة.

وقال جراندي إن هناك "تحديات كبيرة" تمنع الناس من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية.

وقال إن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا.


إضافة تعليق




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة