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الأحد، 10 مارس 2019 03:31 م
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افتتاح الدورة التاسعة لمعرض البترول بشمال أفريقيا "ناباك 2019" فى الجزائر

الأحد، 10 مارس 2019 02:55 م
افتتاح الدورة التاسعة لمعرض البترول بشمال أفريقيا "ناباك 2019" فى الجزائر النفط _ أرشيفية
أ ش أ
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تُفتتح الدورة التاسعة لمعرض البترول فى منطقة شمال أفريقيا "ناباك 2019"، الذى تنطلق فعالياته اليوم بمدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى 13 مارس الجاري، بمشاركة 570 عارضًا و850 مندوبًا و125 محاضرًا من 40 دولة على مستوى العالم.

ويشارك فى المعرض المهنيون العاملون فى مجالات الطاقة والنفط علاوة على مجالات فرعية أخرى متعلقة بالقطاع، مثل الهندسة وعلوم الجغرافيا والصناعة الإلكترونية والكهرباء وأنابيب النفط، من القطاعين العام والخاص، كما تشارك كبرى الشركات العاملة فى قطاع النفط مثل "بتروفاك" و"توتال" و"وسوناتراك" و"وسونلغاز" و"اكينور" و"بتروجات" و"سيمنس".

ويركز المعرض على مناقشة آخر المستجدات فى قطاع البترول والطاقة، ويعد مناسبة جيدة لتبادل المعلومات بين العاملين فى القطاع والتحاور بشأن التطورات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، فضلا عن بحث التحديات التى تواجه سوق وصناعة الطاقة، كما يتيح المعرض فرصة للمهنيين للقاء أصحاب القرار فى القطاع والمقارنة بين مختلف المنتجات والخدمات المقترحة فى السوق، واستكشاف الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة.

ويتناول معرض "ناباك 2019"، فى بعده الأكاديمي، مجموعة من الموضوعات فى إطار ندوات على مدار ثلاثة أيام مثل "فرص الاستثمار فى شمال إفريقيا فى قطاع البترول"، و"قيمة التحول الرقمى لصناعة النفط والغاز" و"سلامة التزويد بالغاز وتأثير الطاقات المتجددة".


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