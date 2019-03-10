video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: بايدن وساندرز الأوفر حظا لتمثيل الديمقراطيين بانتخابات رئاسة أمريكا

الأحد، 10 مارس 2019 09:19 ص
استطلاع: بايدن وساندرز الأوفر حظا لتمثيل الديمقراطيين بانتخابات رئاسة أمريكا جو بايدن
واشنطن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أظهر استطلاع للرأى أجرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية فى ولاية "أيوا" أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما وبيرنى ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "فيرمونت" هما الأكثر شعبية والأوفر حظا بين حزب الديمقراطيين لتمثيل الحزب رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

حصل بايدن على 27% من أصوات المشاركين فى الاستطلاع، فى حين حصل ساندرز على 25% من الأصوات، وذلك مع عدم وصول أى مرشح آخر من بين 24 متنافسا إلى نسبة 10%، فقد حصلت السيناتور إليزابيث وارن من ولاية "ماساتشوستس" على 9% فقط، فيما حصلت السيناتور كامالا هاريس من ولاية "كاليفورنيا" على 7%.

يذكر أنه على الرغم من أن ولاية "أيوا" الريفية الصغيرة تضم أقل من 1% فقط من سكان أمريكا، إلا أنها تلعب دورا محوريا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنها الأولى التى تقترع فى الانتخابات التمهيدية الحزبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيلارى كلينتون تعلن رسميا عدم ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الاستقالات تضرب الإدارة الأمريكية.. وزيرة سلاح الجو تعتذر عن الاستمرار فى منصبها لتعيينها فى جامعة تكساس.. ومدير الإعلام بالبيت الأبيض يستقيل للانضمام لحملة ترامب لانتخابات الرئاسة 2020

جو بايدن

امريكا

الديمقراطيين

بيرنى ساندرز

انتخابات الرئاسه الامريكيه




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة