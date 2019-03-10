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ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوى إلى 28 شخصا

الأحد، 10 مارس 2019 10:28 ص
ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوى إلى 28 شخصا فيضانات
رويترز
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قال مسؤول فى مالاوى اليوم الأحد إن عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات فى جنوب البلاد ارتفع إلى 28 شخصا فيما تشير التقديرات إلى أن عدد من تضرروا زاد إلى المثلين.

وقال متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث فى وزارة الأمن الداخلى إن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 حتى أمس السبت إضافة إلى إصابة 124 شخصا.

وأضاف فى تصريحات أرسلها عبر تطبيق واتساب "العدد الإجمالى للعائلات المتضررة بلغ نحو 45321 (ما يقدر بنحو 226560 شخصا). عمليات تقييم حجم الأضرار فى كل المناطق الأربعة عشر التى تأثرت جارية".

وأعلن رئيس مالاوى آرثر بيتر موثاريكا أن المنطقة منكوبة فى وقت متأخر من مساء الجمعة بعد أن تسببت عاصفة فى فيضان الأنهار على ضفافها مما أغرق قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق. وتسببت العاصفة أيضا فى فيضانات أيضا مناطق من موزامبيق.

 

 


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