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إحباط تهريب راكب كمية من النقد الأجنبى والمصرى فى مطار القاهرة الدولى

الأحد، 10 مارس 2019 01:46 م
إحباط تهريب راكب كمية من النقد الأجنبى والمصرى فى مطار القاهرة الدولى النقود المهربة
كتب أحمد حمادة
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تمكنت سلطات إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى والأجنبى أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى المملكة العربية السعودية.
 
 
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جده، اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى "البحث الجنائى وتأمين الركاب" على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل حقائب أحد الركاب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على 205 ألف جنيه مصرى، و1700 دولار أمريكى، و37 ألف و 500 ريال سعودى بين طيات ملابسه، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى الخاص بانتقال العملة بحوزته المسافرين.
  
 

 


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