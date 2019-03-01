6 طرق لحماية المنشىآت البترولية من التأكل

كتبت أسماء أمين

ترجع أهمية حماية المنشىأت البترولية عالمياً إلى عدة أسباب منها اقتصادية وأمنية وصحية والمحافظة على الموارد الطبيعية.

والتآكل "الصدأ" من أهم مشكلة تواجه قطاعا البترول خاصة وقطاع الصناعة عموماً ، حيث يعتبر التآكل ظاهرة طبيعية يتعرض لها أي معدن في ظروف معينة للرجوع الى حالته الأصلية والتأكل يؤثر على جميع المعادن وليس الحديد فقط

وقال الدكتور بسام شريت ، إستشارى حماية المنشآت البترولية انه يوجد 6 طرق للحماية من التأكل والتى تمثل ظاهرة تعانى منها المنشأت البترولية وهى :

1- اختيار التصميم المناسب :

• البساطة فى التصميم .

• تجنب تكوين الخلايا الجلفانية .

• تجنب الرطوبة .

2-تعديل نوعية المعدن :

• إزالة العناصر المضادة المسببة للتآكل .

• إضافة العناصر المحسنة للمعادن ومقاومة للتآكل .

• إتمام أعمال المعالجة لإزالة الاجهادات المتوافرة التى نتجت عن أعمال اللحام .

3-المعالجة الكيميائية وهي عبارة عن تعديل وتغيير وسط التآكل :

• إزالة الأملاح عن طريق أعمال التأين .

• إزالة الأحماض بإضافة الجير والمواد القلوية .

4-إستخدمات المكونات الكيميائية :

لقد وصفت المكونات الكيماوية بأنها خط الدفاع الأول ضدالتآكل في الصناعة البترولية من الداخل أثناء المعالجة للزيت والغاز وهي مركبات كيميائية تضاف بكميات قليلة إلى المكان المتأمل فتؤدي إلى توقيف التآكل أو إلى إبطاءسرعته ، وهي نوعان أما معدنية أو عضوية وهذه الأخيرةهي الأكثر استعمالا.

5-التغطية

وهى وسيلة الغرض منها تكوين طبقة عازلة على سطح المعدن المراد حمايته عن الوسط الالكتروليتى الملامس له والمحيط به (الزيت أو الغاز) و كذلك اعتراض الدائرة ( الآنودية – الكاثودية ) عن طريق هذه الطبقة ذات المقاومة الكهربية العالية.

أولاً : التغطية بالتغليف مثل :

• البيتومين .

• شرائط البلاستيك .

• البولى ايثلين ،عالى و منخفض الكثافة .

• شرائط قطران الفحم .

ثانياً : التغطية بالدهانات :

• الأغطية العضوية مثل الورنيشات - اللاكيهات-البويات المانعة للتآكل )

• زجاج السيراميك ( الأغطية الغير معدنية الغير عضوية .

ثالثاً : التغليف المعدنى الجلفنة :

وهى طريقة معروفة و أثبتت جدارتها للتغطية و الوقاية الخارجية للسطوح فى حالات الرطوبة العالية و فى الوقاية من العوامل الجوية و فى الإنشاءات البحرية وهى عديمة الجدوى فى الحماية الداخلية

6- الحماية الكاثودية

الحماية الكاثودية هي طريقة لمنع التآكل والصدأ عن الأسطح الخارجية للمعدات المعدنية الحديدية المدفونة أو المغمورة بالماء بجعلها كلها كاثود ، أقترح هذا الأسلوب للحماية من قبل السّير همفري ديفي في عشرينيات القرن التاسع عشر (1820) كوسيلة للسيطرة على التآكل في السفن البحرية البريطانية.