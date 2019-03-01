وزير خارجية إيران يسخر من ترامب بسبب فشل قمته مع زعيم كوريا الشمالية

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بسبب انهيار قمته مع زعيم كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، وتعهد بألا تحصل واشنطن على اتفاق نووي مع إيران أفضل من الذي انسحبت منه العام الماضي.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم جونج أون أمس الخميس بسبب مسألة العقوبات، وأدلى الجانبان بتصريحات متضاربة عما حدث بالتحديد مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل محادثات نزع السلاح النووي.

وقال ظريف على تويتر "يفترض أن يكون الرئيس ترامب قد أدرك الآن أن العروض المبهرة الفارغة والتقاط الصور والتغير الحاد في السياسات لا يصنع دبلوماسية جادة".

وأضاف "استغرق الأمر عشر سنوات من الإعداد إضافة لسنتين، آلاف الساعات من المفاوضات، لإنجاز كل كلمة في الاتفاق النووي المؤلف من 150 صفحة".

وقال ظريف "لن تحصل أبدا على اتفاق أفضل". وعاد ظريف لمنصبه بعد أن رفض الرئيس حسن روحاني استقالته هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في وقت سابق على توتير "الرئيس (باراك) أوباما رفض الانسحاب من اتفاق سيء مع إيران. الرئيس دونالد ترامب يرفض أن يرتكب نفس الخطأ مع إيران أو كوريا الشمالية أو أي طرف آخر".

ويُعتقد أن ظريف عاد أقوى بعد رفض الاستقالة بفضل دعم روحاني ودعم جماعي من نواب معتدلين وقائد بارز في الحرس الثوري إضافة إلى دعم ضمني من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.