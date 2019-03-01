video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الشمالى: نريد رفع العقوبات جزئيا وليس كليا

الجمعة، 01 مارس 2019 02:02 م
وزير الخارجية الشمالى: نريد رفع العقوبات جزئيا وليس كليا قمة ترامب وكيم
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو، اليوم الجمعة، إن بلاده تريد رفع العقوبات جزئيا وليس بصورة شاملة، وعلى وجه الخصوص رفع البنود المتعلقة بالاقتصاد المدنى وحياة عامة الشعب، وهى 5 بنود تم تبنيها خلال عامى 2016 و2017 من بين 11 بندا جاءت فى قرار الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الشمالى - فى مؤتمر صحفى عقده بعد انتهاء محادثات القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى بفيتنام- "قدمنا مقترحات واقعية فى محادثات القمة الثانية، استنادا إلى بناء الثقة الذى قاد إلى محادثات القمة الأولى فى سنغافورة فى شهر يونيو من العام الماضى ومبدأ الحل التدريجي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف :"يعنى ذلك إذا تم رفع جزء من العقوبات الأممية التى تؤثر على الاقتصاد المدنى وحياة عامة الشعب، سيتم تدمير نهائى لجميع المنشآت النووية فى يونجبيون والتى تنتج موادا نووية من ضمنها البلوتونيوم واليورانيوم، عبر عملية التدمير المشتركة بين فنيين من البلدين تحت رقابة الخبراء الأمريكيين".


وتابع قائلا:"نعتقد بأن هذه هى أكبر إجراءات ممكنة للتفكيك النووى فى الوقت الراهن نظرا لمستوى الثقة القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد فشل قمة فيتنام.. كيف رفض ترامب الوقوع فى "خطيئة" أوباما؟.. الهاجس الإيرانى دفع واشنطن لرفض مطالب بيونج يانج برفع العقوبات.. والعلاقة مع الصين كانت أولوية الرئيس الأمريكى فى قمته مع كيم على حساب "النووى"

ترامب: أثق فى تعهد كيم بأنه لن يستأنف الاختبارات النووية

بتلقح عليها.. كيم كاردشيان تستهزئ بصديقة عائلتها

ألمانيا تأسف لعدم توصل قمة "ترامب - كيم" لاتفاق

برلمانى روسى: لا يمكن اعتبار قمة ترامب - كيم فاشلة

كوريا الجنوبية

الكوريتان

أمريكا

ترامب

محادثات

سياسة




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة