وزير الخارجية الشمالى: نريد رفع العقوبات جزئيا وليس كليا

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قال وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو، اليوم الجمعة، إن بلاده تريد رفع العقوبات جزئيا وليس بصورة شاملة، وعلى وجه الخصوص رفع البنود المتعلقة بالاقتصاد المدنى وحياة عامة الشعب، وهى 5 بنود تم تبنيها خلال عامى 2016 و2017 من بين 11 بندا جاءت فى قرار الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الشمالى - فى مؤتمر صحفى عقده بعد انتهاء محادثات القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى هانوى بفيتنام- "قدمنا مقترحات واقعية فى محادثات القمة الثانية، استنادا إلى بناء الثقة الذى قاد إلى محادثات القمة الأولى فى سنغافورة فى شهر يونيو من العام الماضى ومبدأ الحل التدريجي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف :"يعنى ذلك إذا تم رفع جزء من العقوبات الأممية التى تؤثر على الاقتصاد المدنى وحياة عامة الشعب، سيتم تدمير نهائى لجميع المنشآت النووية فى يونجبيون والتى تنتج موادا نووية من ضمنها البلوتونيوم واليورانيوم، عبر عملية التدمير المشتركة بين فنيين من البلدين تحت رقابة الخبراء الأمريكيين".



وتابع قائلا:"نعتقد بأن هذه هى أكبر إجراءات ممكنة للتفكيك النووى فى الوقت الراهن نظرا لمستوى الثقة القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".