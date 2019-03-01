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واشنطن بوست:مشكلة "الدجاجة والبيضة" سبب عدد التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية

الجمعة، 01 مارس 2019 03:21 م
واشنطن بوست:مشكلة "الدجاجة والبيضة" سبب عدد التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية
كتبت ريم عبد الحميد
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تصدرت أصداء فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اهتمام الصحف الأمريكية، فقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن يومين من الخطب المتصاعدة والتملق المتبادل  بين كيم ورتامب تحولا إلى تبادل أصابع الاتهام بعد تعثر القمة، وهى النتيجة التى يقول منتقدو الرئيس الأمريكى أنه كان من المفترض أن يتوقعها.

 

 وكان ترامب قد قال إن السبب الرئيسى لعدم التوصل لاتفاق هو طلب كوريا الشمالية الرفع الكامل للعقوبات المفروضة عليها مقابل تفكيك جزئى لبرنامجها النووى. بينما ألقى وزير خارجية كوريا الشمالية  رى يونج هو فى مؤتمر صحفى كان بمثابة  خطوة لافتة للدولة الشيوعية التى تقوم على السرية،  اللوم على الولايات المتحدة فى انهيار الحادثات وشكك فيما قاله ترامب، حيث قال إن ما طلبته بيونج يانج لم يكن رفعا كاملا للعقوبات ولكن رفع جزئى.

 

وتقول واشنطن بوست إن مشكلة "الدجاجة والبيضة" المتعلقة بمتى يمكن مكافأة نظام كوريا الشمالية؟. حيث تريد كوريا الشمالية أكثر مما يستعد المفاوضون الأمريكيون تقديمه. وكان على ترامب وكيم محاولة الالتقاء فى منتصف، لكن هذا لم يكن لينجح أبدا بدون الإعداد الجيد والتخطيط المسبق، حسبما يقول سكوت سندير الخبير فى شئون كوريا فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى. وأوضح الخبير أنه يعتقد أن سبب الفشل هو الاعتراف بالحاجة لمزيد من الوقت والمحادثات لإنجاز اتفاق.

 

 

 

 


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