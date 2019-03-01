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نيابة بنها تحتجز 4 متهمين لقيامهم بالتشاجر بأسلحة بيضاء لخلافات على الجيرة

الجمعة، 01 مارس 2019 12:16 ص
نيابة بنها تحتجز 4 متهمين لقيامهم بالتشاجر بأسلحة بيضاء لخلافات على الجيرة حجز متهمين - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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 أمر حمدى السيد رئيس نيابة قسم ثان بنها، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات بنها، حبس 4 أشخاص للغد برفقة تحريات المباحث الجنائية، لقيامهم بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهما، كما أمرت النيابة العامة تحريز السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بمخزن النيابة، وضبط واحضار كلا من "ح.ش"، و"ط.س"ويتم تقديمهم للنيابة فور ضبطهم. 

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بلاغا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع كلية التجارة، وأخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وانتقل المقدم احمد سامى رئيس مباحث القسم.

وبالفحص، تبين حدوثها بين كل من طرف أول "م. ع. أ" 32 سنة مالك محل، مصابا بجرح نافذ أسفل الأبط الأيسر، و"و. ع. ع. أ"  19 سنة، عامل، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وطرف ثان "ط. س. ب"، صاحب محل "و. م. ش. س"،  38 سنة، محدثا إصابة الطرف الأول، و"أ. ف. م"، وآخرين، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وشقيق المتهم الرابع، وأثناء قيام الطرف الأول بترك السيارة خاصتهما أمام محل الهدايا الخاص بالثالث والمجاور للمحل الخاص بهما حدثت بينهم مشادة كلامية، استعان على إثرها بالاستعانة بباقي الطرف الثاني والتعدي على الطرف الأول بالضرب، وإحداث الرابع بأحداث إصابة الأول والثاني بسلاح أبيض "مطواه"،  وفروا هاربين.

ضبط المتهمون "الطرف الثاني"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، واعترف الرابع بإصابته الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواه"، كان بحوزته، وبإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة رقم1120 جنح قسم ثان بنها. 

 

 


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