ننشر التعليمات الخاصة بامتحان الصف الأول الابتدائى لـ"أبناؤنا فى الخارج" بالأزهر

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عددًا من التعليمات الخاصة بنظام امتحان الصف الأول الابتدائى "أبناؤنا فى الخارج" للعام الدراسى 2018/2019م "الدور الأول"، والتى جاءت كالآتى:

1- يُعقد امتحان لتلاميذ الصف الأول الابتدائى فى جميع المواد على هيئة أنشطة.

2- يُعقد امتحان شفوى فى (القرآن الكريم) فقط، وفق المقرر المبين فى توزيع المنهج لهذا العام. على أن يتم تطبيق النظام الجديد وفق الخطوات التالية:

- تقوم السفارة بتسليم كراسة الأنشطة المرسلة إليها لكل تلميذ من تلاميذ الصف الأول الابتدائى الذين وردت أسماؤهم فى كشوف المناداة المرسلة للسفارة، عليها اسمه وتفاصيل بياناته.

- يُسجل التلميذ بياناته (الاسم رباعى، رقم الجلوس) على كراسة الأنشطة الخاصة به.

- يُجيب التلميذ عن كراسة الأنشطة فى المنزل أو فى السفارة مع مراعاة أن تكون الإجابة بالقلم الأزرق أو الرصاص.

- يقوم ولى الأمر بتسليم كراسة الأنشطة بعد أن يُجيب عنها التلميذ مدونًا عليها بياناته إلى السفارة أو القنصلية.

وسيتم عقد الامتحان الشفوى فى القرآن الكريم لتلاميذ الصف الأول الابتدائى خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/3/2019م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2019م، وتقوم السفارة باستلام كراسات الأنشطة من أولياء الأمور فى نفس الفترة.

بدورها، ستقوم السفارة بإرسال كراسات الأنشطة المجاب عليها من التلاميذ وكشوف الشفوى مع أوراق إجابة الامتحان التحريرى لجميع الصفوف الأخرى فى نفس الحقيبة فور انتهاء أعمال الامتحان، وتسهيلًا على الطلاب، نشرت البوابة الإلكترونية للأزهر كراسة "استرشادية" بها تدريبات للطلاب.