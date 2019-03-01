video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 02:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"نقل البرلمان":سائق قطار محطة مصر صدر ضده قرار إيقاف سابق لتعاطيه المخدرات

الجمعة، 01 مارس 2019 02:00 ص
"نقل البرلمان":سائق قطار محطة مصر صدر ضده قرار إيقاف سابق لتعاطيه المخدرات سائق قطار محطة مصر
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

أكد النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رئيس هيئة السكك الحديدية، أبلغهم خلال زيارتهم لمحطة مصر، أن سائق قطار محطة مصر، الذى تسبب فى حادث انفجار القطار صدر ضده قبل ذلك إيقاف لمدة 6 أشهر نظرًا لتعاطيه المخدرات، ولكن قضى عقوبته وعاد مجددًا للخدمة.

 

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا السائق كان من المفترض أن يحال للنيابة بعد انكشاف تعاطيه للمخدرات، ولا يتم إيقافه لمدة 6 أشهر فقط، ولكن ما صدره ضده كان جزاءً إداريًا، وإيقافًا إداريًا فقط، متابعًا: هل يمكن أن نأتمن أرواح مصريين مع شخص يتعاطى المخدرات.

 

ولفت النائب محمد زين، إلى أن كل جرار يتم صيانته لابد أن يتواجد فيه سائق وكذلك مساعد سائق، وإذا كان هناك مساعد للسائق لم تكن لتحدث تلك الكارثة، مشيرًا إلى أن هناك 49 ألف عامل فى منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه طالب بتحويل بعض الموظفين الذين يصلحون مساعد سائق لهذه المهنة بحيث يكون لكل جرار خلال الصيانة مساعد سائق، إلا أن رئيس هيئة السكك الحديدية قال له إنه لا يستطيع فعل ذلك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعدما رفض المصريين دعوات الإرهابية.. الإخوانى بهجت صابر يتطاول على شعب مصر

اخبار سياسه

البرلمان

السسك الحديديه

اخر الاخبار




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة