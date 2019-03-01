"نقل البرلمان":سائق قطار محطة مصر صدر ضده قرار إيقاف سابق لتعاطيه المخدرات

كتب أحمد عرفة

أكد النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رئيس هيئة السكك الحديدية، أبلغهم خلال زيارتهم لمحطة مصر، أن سائق قطار محطة مصر، الذى تسبب فى حادث انفجار القطار صدر ضده قبل ذلك إيقاف لمدة 6 أشهر نظرًا لتعاطيه المخدرات، ولكن قضى عقوبته وعاد مجددًا للخدمة.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا السائق كان من المفترض أن يحال للنيابة بعد انكشاف تعاطيه للمخدرات، ولا يتم إيقافه لمدة 6 أشهر فقط، ولكن ما صدره ضده كان جزاءً إداريًا، وإيقافًا إداريًا فقط، متابعًا: هل يمكن أن نأتمن أرواح مصريين مع شخص يتعاطى المخدرات.

ولفت النائب محمد زين، إلى أن كل جرار يتم صيانته لابد أن يتواجد فيه سائق وكذلك مساعد سائق، وإذا كان هناك مساعد للسائق لم تكن لتحدث تلك الكارثة، مشيرًا إلى أن هناك 49 ألف عامل فى منظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه طالب بتحويل بعض الموظفين الذين يصلحون مساعد سائق لهذه المهنة بحيث يكون لكل جرار خلال الصيانة مساعد سائق، إلا أن رئيس هيئة السكك الحديدية قال له إنه لا يستطيع فعل ذلك.