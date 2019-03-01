مفيد فوزى وعصام شلتوت يسجلان فى عمومية "الصحفيين"

سجل الكاتبان الصحفيان مفيد فوزى وعصام شلتوت فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى .

كما سجل فى كشوف الجمعية العمومية ،الكاتب الصحفى يحيى قلاش و الكاتب الصحفى خالد ميرى و محمد شبانة و الاعلامى محمود معروف و الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام و الكاتب الصحفى على حسن .

تجرى الانتخابات فى 31 لجنة إنتخابية داخل مقر النقابة العامة بالاضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية ،تحت اشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.