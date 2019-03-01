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مطالبات برلمانية بإنشاء مواقع متخصصة للرد على لجان الإخوان المروجة للأكاذيب

الجمعة، 01 مارس 2019 12:14 ص
مطالبات برلمانية بإنشاء مواقع متخصصة للرد على لجان الإخوان المروجة للأكاذيب مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة
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طالبت النائبة هيام حلاوة، بضرورة غلق مواقع الإخوان واللجان الإلكترونية التابعة لها بشكل عاجل حفاظًا على الأمن القومى لأنها تعمل على انتشار التطرف والجريمة وتبث أفكارًا عدوانية لدى الشباب وتؤثر عليه بالسلب وعدم الانتماء الوطنى.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة مضادة للجان الإلكترونية للإخوان بحيث تدعم الدولة وتحافظ على كيانها.

 

وأوضحت النائبة أن الشعب المصرى عليه عدم الانسياق وراء هذه المواقع ومحاربتها لأنها تهدف إلى هدم الدولة المصرية ووقف مسيرة البناء والارتقاء بالدولة فى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة المصرية رائدة بين الدول الأفريقية والأوروبية.


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