مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى سائق مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى أعلى كوبرى الطرفاية اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد إحدى السيارتين وإصابة مرافقه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصاب لذات المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.