مسئول يابانى: مصر تلعب دورا محوريا فى استقرار الشرق الأوسط

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وصف هيروشى أوكا المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية العلاقات بين مصر واليابان بالقوية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا فى استقرار الشرق الأوسط فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجهها المنطقة.

وأكد المسئول الياباني، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن بلاده تقدر الأهمية الاستراتيجية لمصر، ليس لليابان فحسب، بل لإحلال السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، مضيفا أن طوكيو تتعاون مع القاهرة بما يعود بالنفع على العلاقات بين البلدين والمنطقة ككل.

وأشاد أوكا بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الاستقرار فى الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع العالمية والدول الأخرى، من بينها اليابان، كما أن خطر الإرهاب أصبح يهدد كل دول العالم ولم تعد أى دولة بمنأى عن الهجمات الإرهابية، ومن ثم فإن الحكومة اليابانية تقدر ما تقوم به مصر من مكافحة للفكر المتطرف.



وأكد أن الوضع الأمنى فى مصر تحسن كثيرا، وقد قامت الحكومة اليابانية بتخفيف تحذير السفر لمصر بعد هذا التحسن الملحوظ فى الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن عودة رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو فى 2017 أعطت دفعة لحركة السياحة بين البلدين.



وقال المسئول اليابانى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين القاهرة وطوكيو فى عدة مجالات أهمها التعاون فى مجال التعليم، معربا عن سعادة بلاده بتبنى مصر لنموذج التعليم الياباني.

وأشار إلى أن حكومة بلاده تتطلع لزيارة الرئيس السيسى لليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (تيكاد) الذى سيعقد فى مدينة يوكوهاما شهر أغسطس المقبل.