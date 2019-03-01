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محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد" ويتفقد مشروع "الكورنيش الغربى"

الجمعة، 01 مارس 2019 07:41 م
محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد" ويتفقد مشروع "الكورنيش الغربى" الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم أعمال التوسعة والإنشاءات بمشروع الكورنيش الغربى،  موجهاً بسرعة الإنتهاء منه فى المواعيد المحددة لما يمثله من مشروع حيوى مهم وسياحى لأبناء المحافظة.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد الشوارع الداخلية لمدينة سوهاج لافتاً إلى أنه وجه رئيس حى شرق بتنفيذ إزالة إحدى المبانى التى لم تزال وقد صدر لها قرار إزالة، كما وجه بمراجعة رخصة عدد من المبانى للتحقق من عدم مخالفتها، مشدداً على تطبيق القانون بقوة.

 

وأضاف الدكتور محمد التونى أن المحافظ وجه بإزالة بعض الاعلانات المخالفة بحى غرب،  بالإضافة إلى توجيه وكيل وزارة الرى بالمحافظة بتطهير مأخذ محطة مياه غرب سوهاج.

 

كما تفقد "الأنصارى" ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وشارع المخبز الآلى، حيث وجه بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات وتنظيف الشوارع بمحيط الميدان وشارع المخبز، وتفقد المحافظ امتداد شارع سيالة أولاد نصير،  مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة وتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين .

 

ووجه محافظ سوهاج، رئيس مركز ومدينة أخميم بتسهيل إجراءات تركيب المرافق بالعقار الخاص لأحد المواطنين بعد أن استوقفه خلال الجولة اليوم واشتكى من تعثر الإجراءات لفترة طويلة.

 


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