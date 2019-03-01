مبادرة 100 مليون صحة بالمنوفية تفحص 2.110 مليون مواطن

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن فحص 2 مليون و110 آلاف مواطن ومواطنة، بنسبة إجمالية تعادل 83 منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحتى الآن للقضاء علي فيروس " سى " والكشف عن الأمراض الغير سارية بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلي أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً ويتم علاج حالات فيروس سي الإيجابيه في 17 مستشفي بالمحافظة، في حين تم تخصيص 14 مستشفي لعلاج حالات الأمراض الغير سارية .

وأشار الحفناوى، إلى أنه سوف يتم تخصيص لكل مركز من مراكز المحافظة، مقرا لاستمرار عمل الفحوصات لمدة شهر أخر، حتى يتمكن الجميع من عمل الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.