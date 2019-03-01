قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل 12 ساعة لأعمال الصيانة

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل، مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة، بسبب أعمال صيانة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 1/3/2019 وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت الموافق 2/3/2019.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.