قبائل "حجة" اليمنية يعقدون اجتماعاً لدعم قبائل حجور فى مواجهة بطش الحوثيين

إيمان حنا

عقد مشايخ وقيادات محافظة ًحجة اليمنية اجتماعاً اليوم , لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة فى مواجهتها للمليشيات الحوثية , تحت شعار "حجور تنتصر " بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنينى ومشاركة أكثر من " 300" شيخ من مشايخ المحافظة، بحسب ما نقلت "واس".

وبدأت فعاليات الاجتماع بحفل خطابى بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ حجة، كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع فى حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، وترك الخلافات والنزاعات والمشاحنات والوقوف مع قبائل حجور بدعم من الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية فى وجه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والسعى لتحقيق الهدف المنشود , من خلال التحرك لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة وغيرها من المحافظات وصولاً لتحرير جميع محافظات الجمهورية اليمنية وإعادة مؤسسات الدولة.

ورفع السنينى باسمه ونيابة عن قيادات ومشايخ محافظة حجة وأبناء الشعب اليمنى كافة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على ما وجدته وتجده قبائل حجور وغيرهم من أبناء الجمهورية اليمنية من دعم ومساندة ونصرة لهم فى مواجهة المليشيات.





وجدد الدعوة باسم الجميع لممثل الأمم المتحدة في اليمن وهيئة الصليب الأحمر الدولي لسرعة التدخل والقيام بالدور المناط بهم تجاه ما يتعرض له أهالي "كشر " ومنطقة حجور بالكامل من حصار وقتل وتهجير ونزوح , من خلال العمل وبشكل عاجل على فتح الممرات الآمنة وإدخال المساعدات من المواد الإغاثية والأدوية وإجلاء الجرحى والمصابين والمتضررين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ .

بعد ذلك ألقى أمين عام محافظة حجة شيخ شمل قبائل حجور الشيخ فهد دهشوش كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء دعما لقبائل حجور ومواصلة للعمل الجاد من قبل الجميع لدحر المليشيات ، وعدم السماح لها بأن تجعل من اليمن قاعدة لتنفيذ المخططات والأجندات الإيرانية ، ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الجوار

وبين أن أفراد قبائل حجور يصنعون بصمودهم وبسالتهم في مواجهتهم لميليشيات الحوثي الارهابية , تاريخاً جديداً في وجه الإمامة التي تلتحف ثوباً وقناعاً مختلفاً لتعود جاثمة بكهنوتها وزيفها وأباطيلها وافتراءاتها على الشعب اليمني لتعيد البلاد إلى عهود التخلف والظلام , مشدداً على أن عقد الاجتماع يأتي تأكيداً على تصميم أبناء المحافظة واليمن عموماً على التخلص من المليشيات الحوثية.