video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قبائل "حجة" اليمنية يعقدون اجتماعاً لدعم قبائل حجور فى مواجهة بطش الحوثيين

الجمعة، 01 مارس 2019 06:04 م
قبائل "حجة" اليمنية يعقدون اجتماعاً لدعم قبائل حجور فى مواجهة بطش الحوثيين قبائل حجور
إيمان حنا
إضافة تعليق

عقد مشايخ وقيادات محافظة ًحجة اليمنية اجتماعاً اليوم , لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة فى مواجهتها للمليشيات الحوثية , تحت شعار "حجور تنتصر " بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنينى ومشاركة أكثر من " 300" شيخ من مشايخ المحافظة، بحسب ما نقلت "واس".

 

وبدأت فعاليات الاجتماع بحفل خطابى بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ حجة، كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع فى حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، وترك الخلافات والنزاعات والمشاحنات والوقوف مع قبائل حجور بدعم من الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية فى وجه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والسعى لتحقيق الهدف المنشود , من خلال التحرك لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة وغيرها من المحافظات وصولاً لتحرير جميع محافظات الجمهورية اليمنية وإعادة مؤسسات الدولة.

ورفع السنينى باسمه ونيابة عن قيادات ومشايخ محافظة حجة وأبناء الشعب اليمنى كافة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على ما وجدته وتجده قبائل حجور وغيرهم من أبناء الجمهورية اليمنية من دعم ومساندة ونصرة لهم فى مواجهة المليشيات.

 

 

000-1844741531551383307248
 

 

وجدد الدعوة باسم الجميع لممثل الأمم المتحدة في اليمن وهيئة الصليب الأحمر الدولي لسرعة التدخل والقيام بالدور المناط بهم تجاه ما يتعرض له أهالي "كشر " ومنطقة حجور بالكامل من حصار وقتل وتهجير ونزوح , من خلال العمل وبشكل عاجل على فتح الممرات الآمنة وإدخال المساعدات من المواد الإغاثية والأدوية وإجلاء الجرحى والمصابين والمتضررين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ .

بعد ذلك ألقى أمين عام محافظة حجة شيخ شمل قبائل حجور الشيخ فهد دهشوش كلمة أكد فيها أن الاجتماع جاء دعما لقبائل حجور ومواصلة للعمل الجاد من قبل الجميع لدحر المليشيات ، وعدم السماح لها بأن تجعل من اليمن قاعدة لتنفيذ المخططات والأجندات الإيرانية ، ضد اليمن والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الجوار

000-8973501711551383312159

وبين أن أفراد قبائل حجور يصنعون بصمودهم وبسالتهم في مواجهتهم لميليشيات الحوثي الارهابية , تاريخاً جديداً في وجه الإمامة التي تلتحف ثوباً وقناعاً مختلفاً لتعود جاثمة بكهنوتها وزيفها وأباطيلها وافتراءاتها على الشعب اليمني لتعيد البلاد إلى عهود التخلف والظلام , مشدداً على أن عقد الاجتماع يأتي تأكيداً على تصميم أبناء المحافظة واليمن عموماً على التخلص من المليشيات الحوثية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية اليمنى: ميليشيات الحوثى لم تنفذ حتى اليوم ولو خطوة واحدة من مخرجات ستوكهولم

اليمن يطالب المجتمع الدولى بموقف حازم تجاه المماطلة والتعنت الحوثى

اليمن

حجور

حجة

الحوثيين

ايران




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة