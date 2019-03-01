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فيديو.. امتلاء سد الملك طلال فى الأردن للمرة الأولى منذ 40 عاما

الجمعة، 01 مارس 2019 01:46 م
فيديو.. امتلاء سد الملك طلال فى الأردن للمرة الأولى منذ 40 عاما سد الملك طلال
كتب محمد رضا
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بلغ حجم المطر التراكمى المتساقط على كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، حتى الساعة الثامنة من صباح الیوم الجمعة، 95% من المعدل السنوى طویل الأمد.

امتلاء سد الملك طلال فى الأردن
امتلاء سد الملك طلال فى الأردن

 

ومن جهته، قال الناطق الإعلامى فى وزارة المیاه والرى عمر سلامة، لوكالة الأنباء الأردنیة "بترا"، اليوم الجمعة، إن كمیة التخزین فى السدود بلغت 162 ملیون متر مكعب وبنسبة 48% من أصل طاقة التخزین البالغة 336 ملیون متر مكعب، مشيرًا إلى أن كلًا من سدود الوالة والملك طلال ووادى شعیب، امتلأت بكامل سعتها التخزینیة.

وأهاب الناطق الإعلامى فى وزارة المیاه والرى الأردنية، بالمواطنین ضرورة أخذ الحیطة والحذر والابتعاد عن مجارى السیول والأودیة والمرافق المائیة، وذلك فيما كانت وزارة المیاه، أعلنت، الیوم الجمعة، أنه تم فتح سد الملك طلال شمالى الأردن، بعد امتلائه نتیجة الأمطار الغزیرة الأخیرة، فيما قالت الوزارة، إن حجم إسالة المیاه من السد بلغت 150م3 فى الثانیة، وهذه أول مرة یمتلىء فيها السد منذ أكثر من 4 عقود.

سد الملك طلال، يقع فى محافظة جرش، ویعد من أكبر سدود الأردن، سعته التخزینیة 75 ملیون م3، طوله 109 أمتار، وقد أنشىء فى العام 1977، وهو من نوع السد الركامى الصخرى.

 

سريان المياه فى سد الملك طلال بالأردن
سريان المياه فى سد الملك طلال بالأردن

 


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