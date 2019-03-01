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فى اليوم العالمى للحماية المدنية.. ضياء فتوح قصة شهيد أنقذ الطالبية من قنبلة الإخوان

الجمعة، 01 مارس 2019 06:47 م
فى اليوم العالمى للحماية المدنية.. ضياء فتوح قصة شهيد أنقذ الطالبية من قنبلة الإخوان الشهيد ضياء فتوح
كتب محمود عبد الراضي
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ونحن بصدد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، لا أحد يستطيع ينسى الشهيد البطل "ضياء فتوح" ضابط المفرقعات بالحماية المدنية الذى استشهد أمام قسم شرطة الطالبية أثناء تفكيك قنبلة.

الشهيد البطل لم يفكر في شىء سوى انقاذ حياة المئات من المواطنين الأبرياء من غدر جماعة الإخوان التي زرعت قنبلة أمام قسم الشرطة.

والدة الشهيد، أكدت أن ابنها شرفها حياً وميتاً، وقد نجا من الموت بأعجوبة في سيناء، لتزفه الملائكة شهيداً بعد استشهاده أثناء أداء واجبه بتفكيك قنبلة بمحيط قسم شرطة الطالبية.

 

 


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