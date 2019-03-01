فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على طفل مقتول بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، كاميرات المراقبة بمنطقة ساقية مكي لكشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مقتولا وموضوع داخل برميل بالشارع.

واستمع رجال المباحث ، لأقوال والد الطفل الذي أكد أنه خرج للعب بالشارع ، إلا أنه اختفى عقب ذلك، حتى عثر عليه أحد الأشخاص غارقا في دمائه داخل البرميل.

وكان قسم شرطة الجيزة ، تلقى بلاغا يفيد العثورعلى جثة طفل بمنطقة ساقية مكي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للمعاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

