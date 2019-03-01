فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على طفل مقتول بالجيزة

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، كاميرات المراقبة بمنطقة ساقية مكي لكشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مقتولا وموضوع داخل برميل بالشارع.
واستمع رجال المباحث ، لأقوال والد الطفل الذي أكد أنه خرج للعب بالشارع ، إلا أنه اختفى عقب ذلك، حتى عثر عليه أحد الأشخاص غارقا في دمائه داخل البرميل.
وكان قسم شرطة الجيزة ، تلقى بلاغا يفيد العثورعلى جثة طفل بمنطقة ساقية مكي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للمعاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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