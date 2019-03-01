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فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على طفل مقتول بالجيزة

الجمعة، 01 مارس 2019 10:42 م
فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على طفل مقتول بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، كاميرات المراقبة بمنطقة ساقية مكي لكشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مقتولا وموضوع  داخل برميل بالشارع. 

واستمع رجال المباحث ،  لأقوال والد الطفل الذي أكد أنه خرج للعب بالشارع ، إلا أنه اختفى عقب ذلك،  حتى عثر عليه أحد الأشخاص غارقا في دمائه داخل البرميل. 

وكان قسم شرطة الجيزة  ، تلقى بلاغا يفيد العثورعلى جثة طفل بمنطقة ساقية مكي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للمعاينة،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 


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