فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بلجان الدبلومات الفنية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط للعام 2019) عن فتح باب التقدم الراغبين فى العمل يوم الأحد الموافق 2019/3/3 من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم ولمدة أسبوع على أن يتم التقدم يدويا لصاحب الطلب.

وحددت لجنة الإدارة الأوراق المطلوبة على النحو التالى: صورة من بطاقة الرقم القومى، صحيفة أحوال ورقية موضحا بها جميع البيانات والجزاءات إن وجدت، وأن لا يكون محال للمحاكمة التأديبية، وطلب التقدم، جميع المستندات داخل حافظة.

ويتم التقدم بلجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط) بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بشارع طريق المعلمين أول طريق السيالة التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

يذكر أن هذا العام هو العام الأول لكنترول المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط للعام 2019).