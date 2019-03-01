video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بلجان الدبلومات الفنية بدمياط

الجمعة، 01 مارس 2019 03:30 م
فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بلجان الدبلومات الفنية بدمياط طارق شوقى وزير التعليم
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلنت لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط للعام 2019) عن فتح باب التقدم الراغبين فى العمل يوم الأحد الموافق 2019/3/3 من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم ولمدة أسبوع على أن يتم التقدم يدويا لصاحب الطلب.

وحددت لجنة الإدارة الأوراق المطلوبة على النحو التالى: صورة من بطاقة الرقم القومى، صحيفة أحوال ورقية موضحا بها جميع البيانات والجزاءات إن وجدت، وأن لا يكون محال للمحاكمة التأديبية، وطلب التقدم، جميع المستندات داخل حافظة.

ويتم التقدم بلجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط) بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بشارع طريق المعلمين أول طريق السيالة التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

يذكر أن هذا العام هو العام الأول لكنترول المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات (قطاع دمياط للعام 2019).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الامتحانات على الأبواب.. التعليم تعلن جاهزية جدول الدبلومات الفنية.. وتؤكد: جار عرضه على الوزير لاعتماده.. نائب الوزير: الاختبارات تبدأ 18 مايو وتنتهى الخميس 30 من نفس الشهر.. مجاهد:وضع الأسئلة من كتاب المدرسة

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار التربية والتعليم




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة