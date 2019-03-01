عامل وزوج شقيقته يتعديان جنسيا على طفلتين توأم بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تعدى عامل وزوج شقيقته بقرية هرية رزنة بمحافظة الشرقية، جنسيا على طفلتين توأم عمرهما 10 سنوات، مستغلا حاجتهما لتناول الطعام بمنزله بدعوة من زوجته التى تعطف عليهما، وتم القبض عليهما وعرضهما على نيابة المركز، التى قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق من أحد الأهالى بقرية هرية رزنة بقيام شخص يدعي" مبروك ش" 30 سنة عامل، بالتعدى جنسيا على طفلتين توأم 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى، داخل منزله.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، أن الطفلتين توأم عمرهما 10 سنوات، يقيمان مع والدهما المعاق داخل مسكن بسيط بذات القرية، بعد انفصال والدتهما عن والدهما، وأن بعض سيدات بالقرية تقدم لهما الأطعمة رفقا بهما ، وقالت التحريات ، أن جارتهما تعطف عليهما ودعتهما لتناول الغداء عندها، وخرجت لشراء بعض المستلزمات من محل بالقرية، فأستغل زوجها تواجد الطفلتين وقام برفقة زوج شقيقته الذى كان متواجدا معه بالتعدى جنسيا على الطفلتين.

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، من ضبط المتهم وزوج شقيقته، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت نيابة مركز الزقازيق، بمعرفة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12/10 أحوال مركز شرطة الزقازيق لسنة 2019.