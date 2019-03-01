ضبط 3 من أصحاب المخابز لاستيلائهم على 1.9 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 112 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالكى محل وثلاجة لتجارة السلع الغذائية في منفلوط بمحافظة أسيوط لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,151 طن ومائة وواحد وخمسون كيلو جرام "مقطعات لحوم – مفروم لحوم – كبدة) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما قررته لجنة مفتشى الأغذية المرافقة للمأمورية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط تاجر وقائد سيارة نقل ، في محافظة الإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,048 طن جبن أبيض – جبن رومى ) معبأة داخل عبوات مدون عليها إسم المنتج ، وجميعها غير صالحة الإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما قررته لجنة مفتشى الأغذية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، فضلاً عن ضبط المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات الصناعات الغذائية ، في دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (12,552 إثنى عشر ألف وخمسمائة وإثنان وخمسون عبوة "سناكس ، مقرمشات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية- بدائرة مركز شرطة أسيوط (بمحافظة أسيوط) ، لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز ، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية ، وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد وثمانون جنيهاً، ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية ، بأن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.