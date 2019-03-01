ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن ضبط "م.ع" 42 سنة صاحب مصنع بن بدون ترخيص كائن مدينة بدر وضُبط بحوزته 40 عبوة بن منتج نهائى و768 عبوة مياه معدنية و20 ألف عبوة فارغة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 188 شيكارة دقيق مدعم بما يعادل نحو 10 أطنان قبل بيعه ما فى السوق السوداء بالبحيرة، وضبط 11 ألف رغيف مدعم محمل على سيارة نقل قبل بيعه فى السوق السوداء، كما تم ضبط "ب.س" 39 سنة المدير المسئول عن منشر جبنة رومى كائن بمركز دمنهور لحيازته وتخزينه جبنة رومى مجهولة المصدر وضُبط بحوزته كمية 1.417 طن جبنه رومى.