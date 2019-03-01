ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على سائق فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على عاطل، اتهمه سائق بالنصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبلغ 90 ألف جنيه نظير تعيينه.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من "أحمد .ص. م" 34 عاما سائق مقيم دائرة مركز التل الكبير، بتضرره من المتهم "سامح. س .ع" 40 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 90 ألف جنيه بعد إيهامه على غير الحقيقة بأنه على علاقة بكبار المسئولين وقدرته على تعيينه للعمل بها دون الوفاء بالتزامه معه.

بإجراء التحريات أثبتت صدق أقوال الشاكى وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم، تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.