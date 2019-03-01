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صور.. محافظ الوادى الجديد ويجرى فحوصات فيروس سى فى 100 مليون صحة

الجمعة، 01 مارس 2019 03:04 م
صور.. محافظ الوادى الجديد ويجرى فحوصات فيروس سى فى 100 مليون صحة محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط اثناء اجراءه فحوصات طبية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أجرى محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة فحوصات طبية على فيروس سي وأمراض الضغط والسكر والسمنة خلال فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، ووكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة السيدة علي مشرف، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والسياسية.

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أكد الزملوط، أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي تضم ممثلي الجامعة بالمحافظة والجهات المعنية وعمل بيان يومي الساعة 10 مساء كل يوم طوال فترة المبادرة والتي تستمر لمدة 52 يوما اعتبارا من أول مارس 2019.

وأضاف المحافظ، أن الفرق الطبية المكلفة بتنفيذ المبادرة تتواجد في أماكن التجمعات خاصة يوم الأحد بالكنيسة والجمعة بالمساجد، لضمان الوصول لأكبر قدر من المواطنين، مع نشر فرق التبرع بالدم بالتوازي مع هذه الفرق، وتكليف الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة علي الوصول لهم بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

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وأوضحت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الفعاليات تنفذها 82 فرقة طبية تعمل فترتين للكشف عن 120 مواطنا، بكل فرقة طبية في اليوم الواحد، بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة وإجراء الكشف عن فيروس سى والأمراض السارية مثل الضغط والسكر والسمنة لعدد 182 ألف مواطن على مستوى المحافظة.

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وقالت مشرف، إن الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة موزعة على عدد 35 منشأة بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة القطاعات لضمان إجراء الكشف على جميع المواطنين المستهدفين وإعداد بيان يومي حول الأعداد التي تم الكشف عليها من خلال غرفة تشكيل غرفة عمليات تعمل على المتابعة المستمرة وتوفير كافة السبل للمواطنين أثناء الكشف واستخراج نتائج التحاليل وتوفير الأدوية بالمجان لمن يثبت إصابته بالفيروس أو الأمراض الأخرى الغير سارية ضمن أعمال المبادرة التي تنتهي في 31 أبريل المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قد دشن  فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة المجمع الإسلامي الكبير بميدان الشعلة لمنطقة الخارجة القديمة.

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