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صور.. زعيم كوريا الشمالية يلتقى الرئيس الفيتنامى خلال زيارته للبلاد

الجمعة، 01 مارس 2019 01:24 م
صور.. زعيم كوريا الشمالية يلتقى الرئيس الفيتنامى خلال زيارته للبلاد فيتنام
أ ش أ - تصوير رويترز
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التقى الرئيس الفيتنامي "نجوين بو ترونج" اليوم الجمعة مع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" خلال زيارته الحالية للبلاد والتي تستغرق يومين.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن الزعيمين اجتمعا في القصر الرئاسي في العاصمة "هانوي"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد عقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام انتهت دون إبرام اتفاق.

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زعيم كوريا الشمالية ورئيس فيتنام

 

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 رئيس فيتنام وزعيم كوريا الشمالية

 

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 رئيس فيتنام وزعيم كوريا الشمالية

 

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 قمة فيتنامية مع كوريا الشمالية

 

فيتنام (10)
 رئيس فيتنام وزعيم كوريا الشمالية

 

فيتنام (11)
 رئيس فيتنام يلتقى زعيم كوريا الشمالية

 

فيتنام (12)
 رئيس فيتنام يلتقى زعيم كوريا الشمالية
 
فيتنام (13)

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