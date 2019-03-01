video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 05:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تزايد إقبال المواطنين على نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحة فى الغربية

الجمعة، 01 مارس 2019 03:46 م
صور.. تزايد إقبال المواطنين على نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحة فى الغربية 100 مليون صحه
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

شهدت نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحة فى مرحلتها الثالثة التى أطلقت اليوم بالغربية، إقبالا متزايدا منذ الساعات الأولى فى صباح اليوم من المواطنين للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض السارية "الضغط، السكر، السمنة، القلب".

فيما تواجدت مجموعة من الشباب لتوعية المواطنين وحسهم على المشاركة فى الفحص من خلال الحملة، كما تفقد أعضاء مجلس النواب نقاط الفحص للاطمئنان على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية .

الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف المسح الطبى لـ3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين "الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً".

 

IMG_20190301_111303
 

 

إقبال المواطنين على نقاط الحمله
إقبال المواطنين على نقاط الحمله

 

تزايد إقبال المواطنين
تزايد إقبال المواطنين

 

جانب من الفحوصات
جانب من الفحوصات

 

جانب من. الفحوصات
جانب من. الفحوصات

 

جولة تفقد نقاط الفحص
جولة تفقد نقاط الفحص

 

فحص المواطنين في نقاط الحمله
فحص المواطنين في نقاط الحمله

 

فحوصات المواطنين
فحوصات المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. توافد المواطنين على مستشفيات الغربية لبدء فحوصات "100 مليون صحة"

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

حملة 100 مليون صحه

صحة الغربيه




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة