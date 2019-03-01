صور.. تزايد إقبال المواطنين على نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شهدت نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحة فى مرحلتها الثالثة التى أطلقت اليوم بالغربية، إقبالا متزايدا منذ الساعات الأولى فى صباح اليوم من المواطنين للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض السارية "الضغط، السكر، السمنة، القلب".

فيما تواجدت مجموعة من الشباب لتوعية المواطنين وحسهم على المشاركة فى الفحص من خلال الحملة، كما تفقد أعضاء مجلس النواب نقاط الفحص للاطمئنان على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية .

الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف المسح الطبى لـ3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين "الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً".







إقبال المواطنين على نقاط الحمله



تزايد إقبال المواطنين



جانب من الفحوصات



جانب من. الفحوصات



جولة تفقد نقاط الفحص



فحص المواطنين في نقاط الحمله