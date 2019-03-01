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شعبة الآلات تدرس فرص المشاركة بمشروعات إعادة إعمار العراق

الجمعة، 01 مارس 2019 04:00 ص
شعبة الآلات تدرس فرص المشاركة بمشروعات إعادة إعمار العراق بناء - إعمار العراق
كتبت – منى ضياء
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قال محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك فرص كبيرة لشركات صناعة الآلات المصرية فى المشاركة بمشروعات إعادة إعمار العراق، التى تستهدف الكثير من الشركات المصرية المساهمة فيها.
 
 
وأضاف المنشاوى لـ" اليوم السابع"، أن خطة الحكومة العراقية لإعادة الإعمار تتضمن عدد من المشروعات الصناعية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لمصانع المعدات المصرية لمدها بالآلات اللازمة للصناعات المختلفة ومن اهمها الصناعات الغذائية والكيماوية، والتعبئة والتغليف.
 
 
وأشار رئيس الشعبة إلى دراسة قابلية السوق العراقى واحتياجاته للمعدات المصرية، موضحا مشاركة الشركات المصرية بعدد من المعارض المقرر عقدها فى العراق خلال الفترة المقبلة، وقال أن أهم المنافسين للصناعة المصرية فى هذا المجال هى الصين وألمانيا.
 
 
وأعلنت دولة العراق بدء تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول التى تم تحريرها من سيطرة داعش وعدد آخر من المحافظات الآمنة التى تحتاج لبنية تحتية، بتكلفة تقدر بحوالى 100 مليار دولار.
 

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اخبار الاقتصاد

اعادة اعمار العراق

شعبة الالات والمعدات




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