شاهد.. ناشط مصرى يحرج المشاركين فى ندوة إخوانية بجنيف

كتب أحمد عرفة

كشف أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقامًا غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، متسائلًا كيف للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يستضيف ندوات لأعضاء فى جماعة مصنفة "إرهابية" فى عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مبادئ العمل فى الآليات الحقوقية الدولية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بواسطة محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان وحضرتها سلمى أشرف نجلة القيادى الإخوانى الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم فى قضية مليشيات الأزهر، وخلف بيومى، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وأحمد العطار، ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

واتهم نصرى المنظمة العربية بعدم إثارة أى قضية حقوقية عن أى دولة عربية بخلاف مصر، مؤكدًا أن كل ما طرح فى الندوة عن الاختفاء القسرى والقتل خارج القانون يخالف تقارير الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان، محذرًا من تأثر مصداقية العمل الحقوقى بسبب تسيس عمل منظمات حقوق الإنسان بهذه الطريقة لخدمة جماعة إرهابية.

وأعرب نصرى عن تعجبه من حديث سلمى أشرف عن مسئولية الحكومة عن حوادث التحرش، مؤكدًا أن التحرش جريمة أخلاقية لها أسباب اجتماعية والدولة تواجهه بالآليات القانونية، كما أن القانون المصرى يجرم تلك الجريمة، وأن هناك أحكامًا صدرت ضد المتحرشين.

وأوضح نصرى، تعليقًا على مقاطعتهم لكلمته إنه اليوم حضر ندوة لجماعة الإخوان الإرهابية بامتياز وليس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لأنها افتقرت لأسس العمل الحقوقى والأعراف المهنية المتعارف عليها حتى على الجانب التنظيمى، كما تعمد زارع أن يترك المتحدثين حتى نهاية الوقت كى لا يعطى الفرصة لمداخلات من الحضور تُكذب ادعاءاته وتفضح الأكاذيب التى تروجها الجماعة عن مصر بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى.