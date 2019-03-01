شاهد احتفالات مدينة برشلونة بالكرنفال السنوى.. صور

برشلونة هبة السيد

تحتفل مدينة برشلونة الإسبانية فى 28 من فبراير من كل عام يكرنفال فنى يجوب الشوارع بالمدينة وعلى رأسها شارع "لارامبلا" الأشهر هناك باقليم كاتالونيا حيث يرتدى العديد من الأشخاص ملابس تحاكى شخصيات تاريخية مثل ملوك أوروبا فى القرون الوسطى وأخرى كرتونية مثل الأقزام السلع.

وشهد الكرنفال حفل غنائى لتلك الشخصيات لأغانى وموسيقي من التراث الأسبانى فى شارع لارامبلا، وإطلاق الصواريخ الملونة فى سماء المدينة وسط حضور كبير من السائحين وأبناء المدينة.

ووفقا لبعض تقارير فإن تلك الكرنفال تاريخ إنه يرمز إلى بداية الصوم الكبير المسيحين وهى فترة تمتد لأربعين يومًا فى الفترة التى تسبق عيد الفصح.