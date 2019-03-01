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الجمعة، 01 مارس 2019 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سوبارو تعلن عن أكبر استدعاء عالمى لسياراتها بسبب مشكلة فى أضواء المكابح

الجمعة، 01 مارس 2019 06:00 م
سوبارو تعلن عن أكبر استدعاء عالمى لسياراتها بسبب مشكلة فى أضواء المكابح سيارة سوبارو
طوكيو – رويترز
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أعلنت سوبارو، عن استدعاء حوالى 2.3 مليون من سياراتها حول العالم بسبب مشكلة فى أضواء المكابح، وهو أكبر استدعاء على الإطلاق لسادس أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات التى تسعى جاهدة للتغلب على سلسلة مشاكل مرتبطة بالجودة فى أعقاب توسع سريع.
 
وأبلغت الشركة رويترز اليوم الجمعة، أنها بصدد استدعاء حوالى مليونى وحدة من طرازيها الشهيرين إمبريزا وفورستر فى الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، ودول أخرى بالإضافة إلى حوالى 300 ألف وحدة فى اليابان لإصلاح عيب فى نظام الإضاءة الخاص بالمكابح.
 
والمركبات التى يشملها الاستدعاء أٌنتجت من 2008 إلى نهاية 2017.
 
ومنذ أواخر 2017 عانت سوبارو من سلسلة مشاكل أرغمتها على خفض توقعاتها للأرباح للعام بكامله إلى أضعف مستوى لها فى ست سنوات
 

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