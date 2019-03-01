رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ولقاء السيسى

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى محادثات مع الرئيس الألبانى تناولت فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة بالإضافة الي التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات الاقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

التقى ميتا خلال الزيارة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

زار رئيس البانيا قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس ، وأطلع على المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بالإسماعيلية، بالإضافة إلي قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد وقبر محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة.