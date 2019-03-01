video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ولقاء السيسى

الجمعة، 01 مارس 2019 01:34 م
رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ولقاء السيسى رئيس البانيا
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
 
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام ، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى محادثات مع الرئيس الألبانى تناولت فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة بالإضافة الي التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات الاقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
 
 
 
التقى ميتا خلال الزيارة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
 
 
 
زار رئيس البانيا قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس ، وأطلع على المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بالإسماعيلية، بالإضافة إلي قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد وقبر محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس ألبانيا يزور المتحف المصرى الكبير.. ويؤكد: فخر العالم.. صور

رئيس ألبانيا يزور جامعة الدول العربية ويلتقى أبو الغيط

رئيس ألبانيا

السيسي

مطار القاهرة




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة