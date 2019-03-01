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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر فبراير

الجمعة، 01 مارس 2019 04:11 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر فبراير البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر فبراير، بإجمالى قيمة تداول بلغت 8.778 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.619 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.
 
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.896 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.928 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.494 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%.
 
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.098 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.031 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.608 مليار جنيه بنسبة 3%.
 
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول 1.479 مليار جنيه، و 1.347 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.8%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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