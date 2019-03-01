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بدء تسليم أراضى "الإسكان الاجتماعى" فى برج العرب الجديدة الأسبوع المقبل

الجمعة، 01 مارس 2019 11:50 ص
بدء تسليم أراضى "الإسكان الاجتماعى" فى برج العرب الجديدة الأسبوع المقبل المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة
كتب أحمد حسن
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قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس، وحتى يوم الإثنين الموافق 25 مارس، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالمجاورة (5 أ)، بجنوب الحى السكنى السادس، والمخصصة بالقرعة العلنية التكميلية بتاريخ 5 إبريل عام 2018.
 
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم القطع من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء 12/3/2019.
 
والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأحد 17/3/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين 18/3/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 19/3/2019، والقطع من 551 : 628، يوم الأربعاء 20/3/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأحد 24/3/2019، والإثنين 25/3/2010؛ لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.
 
 

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