اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

كتب وليد عبد السلام

تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية فى 7 محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، والغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنا.

وتستمر الحملة من أول مارس وحتى 30 إبريل المقبل، وذلك في 7 محافظات ووجهت وزيرة الصحة والسكان، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.