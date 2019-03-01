اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية فى 7 محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، والغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنا.
وتستمر الحملة من أول مارس وحتى 30 إبريل المقبل، وذلك في 7 محافظات ووجهت وزيرة الصحة والسكان، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة