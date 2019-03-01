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اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

الجمعة، 01 مارس 2019 12:50 ص
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية فى 7 محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، والغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنا.
 
وتستمر الحملة من أول مارس وحتى 30 إبريل المقبل، وذلك في 7 محافظات ووجهت وزيرة الصحة والسكان، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة. 

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الصحة

100مليون صحة

المرحلة الثالثة




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